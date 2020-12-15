В Петербурге за неделю экологические службы вывезли более 12 кг ртутных отходов

Выполнено 32 выезда по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Фото: комитет по природопользованию.

Выполнено 32 выезда по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Фото: комитет по природопользованию.

В Северной столице экологические аварийные службы за неделю совершили 32 выезда. В период с 7 по 13 декабря было обработано 218 сообщений по вопросам безопасности.

Как сообщают в пресс-службе комитета по природопользованию о работе аварийных служб, за данный период аварийная служба ГУП «Экострой» собрала 12,8 кг ртутьсодержащих отходов, а также 7,6 химических. Кроме этого, были утилизированы за неделю твердые радиоактивные отходы и люминесцентные лампы.

Помимо этого, совершались выезды к рекам города. Жители Петербурга 3 раза сообщали о загрязнении акватории. В итоге, проверка показала загрязнение реки Смоленки. На ней специалисты обнаружили пленку нефтепродуктов. Воду обработали специальной пеной.

Таким образом, за неделю составлено 27 протоколов об административных нарушениях и выписано штрафов на сумму 630 тыс. рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прививки против гриппа поставили 60% населения.