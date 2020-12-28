В Петербурге задержаны псевдогадалки и их компаньон. Их жертвами стали пять пенсионеров

В Петербурге раскрыта серия мошенничеств под предлогом снятия порчи. Как стало известно gazeta.spb.ru, пятеро пенсионеров в общей сложности лишились более полутора миллионов рублей.

В Волхове задержаны представители кочевого народа: две женщины 55 и 35 лет, мать и дочь. Кроме того, установлен их соучастник – мужчина, розыск которого ведется. Все нигде не работают, а связывают их родственные узы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу. Известно, что они передвигались на BMW 5 и Audi Q5.

Злоумышленники втирались в доверие людей под предлогом снятия порчи, гадания, обмена денежных средств под видом реформы и прочих ухищрений. В основном они промышляли хищением денежных средств под видом снятия порчи. Каждому соучастнику была заранее подготовлена роль: старшая выполняла роль «гадалки», ее молодая соучастница – роль «помощника гадалки», а мужчина был у них водителем. Псевдогадалка подходила к пожилому человеку на улице, рассказывала о якобы имеющейся порче, а затем вместе со своей помощницей поднималась в квартиру жертвы и делала «обряд», используя все наличные денежные средства своей «клиентки», находящиеся в доме. Потом злоумышленницы подменяли настоящие деньги на обрезки газет или фальшивки и скрывались.

Пока раскрыто пять эпизодов мошенничества. Ущерб варьировался от 145 до 550 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 1,6 миллиона рублей. Потерпевшими стали женщины в возрасте от 79 до 91 года, одна из них является жительницей блокадного Ленинграда. У подозреваемых изъяты билеты «банка приколов» и черновые записи, представляющие интерес для следствия, похищенные в г. Волхове денежные средства.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга местная жительница осталась без накоплений после визита работников социальной службы. Преступный инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в доме №13 на Алтайской улице. В отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что обнаружила в квартире пропажу 700 тыс. рублей после ухода двух неизвестных.