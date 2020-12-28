Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с COVID в Петербурге

Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге. У актрисы БДТ выявили коронавирус.

Об этом рассказал в своем Facebook-аккаунте петербургский историк Константин Богуславский в понедельник, 28 декабря. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении.

«С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — написал Богуславский.

Фрейндлих проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.