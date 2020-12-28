Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с COVID в Петербурге

Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с COVID в Петербурге
Актриса БДТ Алиса Фрейндлих находится в больнице. Фото: FACEBOOK Константина Богуславского

Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге. У актрисы БДТ выявили коронавирус.

Об этом рассказал в своем Facebook-аккаунте петербургский историк Константин Богуславский в понедельник, 28 декабря. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении.

«С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит», — написал Богуславский.

Фрейндлих проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алиса фрейндлих госпитализаия новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти все экстренные службы в новогодние каникулы перейдут в ...
Лжеполицейские похитили в Мурино инженера «Адмиралтейских верфей»
В Красносельском районе произошло ДТП с участием полицейской машины и такси
На Бухарестской легковой автомобиль сбил пешехода
На уборку улиц в понедельник вышли 843 единицы техники и более 1,2 тыс. ...
Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с COVID в Петербурге
В Александровской больнице открывается отделение скорой помощи
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом