Появились подробности госпитализации Фрейндлих

Появились подробности госпитализации Фрейндлих
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Актриса Алиса Фрейндлих находится в реанимации с 80% поражением легких.

«Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких», — сообщает Life Shot.

Актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. Сейчас она в реанимации в стабильном состоянии, сообщили РИА «Новости» в ее театре.

У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Фрейндлих проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.

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