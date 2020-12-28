Появились подробности госпитализации Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих находится в реанимации с 80% поражением легких.

«Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких», — сообщает Life Shot.

Актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. Сейчас она в реанимации в стабильном состоянии, сообщили РИА «Новости» в ее театре.

У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Фрейндлих проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.