Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным по делу о расстреле сослуживцев

Суд присяжный признал виновным в убийстве и покушении на убийство солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

«Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство, отметили при этом, что заслуживает снисхождения», — цитирует «Интерфакс» слова представителя Второго Восточного окружного военного суда в Чите, где проходят заседания.

Напомним, 25 октября прошлого года произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины. По делу о неуставных отношениях Шамсутдинов признан потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.