Жительница Петербурга получила условный срок за издевательства над дочерью-подростком

Подсудимая при этом свою вину не признала. Фото: pixabay

Подсудимая при этом свою вину не признала. Фото: pixabay

Колпинский районный суд Северной столицы вынес приговор в отношении некой Татьяны Супрун, систематически издевавшейся над своей 16-летней дочерью.

Как информируют в объединенной пресс-службе петербургских судов, с 20 марта 2017-го по 27 февраля 2019 года женщина на почве личной неприязни регулярно избивала свою дочь, наносила ей раны ножом, выгоняла из квартиры, кричала на девушку, тушила об нее сигареты и многое другое.

В частности, 24 февраля 2019 года, находясь в нетрезвом состоянии, мать подростка едва не подожгла девочку, заявив, что ненавидит её. При этом женщина также является матерью 6-летнего мальчика. Учитывая это обстоятельства и отсутствие судимостей, её приговорили к 3 годам и 1 месяцу условно с испытательным сроком в 2 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как педофил из Янино совращал своих жертв.