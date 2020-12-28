Православное Рождество-2021: история и традиции

Рождество отмечают во всех христианских странах, но католики и православные — в разное время. Дело в использовании для исчисления разных календарей — григорианского и юлианского соответственно.

В ночь на 7 января верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Праздник, согласно учению церкви, символизирует примирение человека с Богом.

Считать Рождество в ночь на 7 января лишь православным не вполне верно. Праздник в это время отмечают четыре из 15 православных церквей — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю, часть протестантов и католики, восточного обряда.

Напомним, что на государственном уровне празднование Рождества в ночь на 7 января вернули в 1991 году. Дело в том, что в 1920-х в Советском Союзе религиозные торжества искоренялись. В 1935-м рождественские традиции были восстановлены как часть празднования Нового года.

Перед Рождеством верующие люди соблюдают строгий сорокадневный пост, который длится шесть недель в период с 28 ноября по 6 января включительно. В сочельник готовят традиционное блюдо из вареной пшеницы или риса с медом, которое называется сочиво. От другой пищи воздерживаются до первой звезды. В канун праздника в церквях служат вечерюю службу, после следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия.

На праздничный ужин подают разнообразные блюда. Кроме сочива могут быть кутья, блины, студень, заливная рыба, окорок, домашняя колбаса, жареный поросенок, утка с капустой, пироги и пряники.

Традиционно к Рождеству возле домов божьих устанавливают вертепы. Один такой можно увидеть рядом с Казанским собором в Петербурге. В большом прозрачном шаре изображена сцена рождения Иисуса Христа.

После Рождества начинаются Святки, которые длятся 12 дней. В это время принято молиться, славить Христа, колядовать, гадать, играть в веселые игры. Завершается рождественский период Крещением Господним 19 января.

Отметим, что Рождество Христово в Русской православной церкви по важности занимает лишь второе место. На первом находится Пасха.