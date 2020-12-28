С 11 декабря «снежные» пункты Петербурга утилизировали 75 тысяч кубометров снега

С 11 декабря &#171;снежные&#187; пункты Петербурга утилизировали 75 тысяч кубометров снега
Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

За минувшие сутки снегоплавильные и снегоприемные пункты Северной столицы приняли 21 тысячу кубических метров снежных масс, сообщили в понедельник, 28 декабря, в Смольном.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, город успел подготовиться к сильным снегопадам. Специалисты дорожных служб продумали логистику вывоза и переработки снега одновременно с уборкой улиц. На данный момент все 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов «Водоканала Санкт-Петербурга» работают в штатном режиме.

Отметим, что свою работу «снежные» пункты начали 11 декабря. В общей сложности, с начала зимнего сезона с дорог Северной столицы вывезли 75 тысяч «кубов» снега.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пятничного снегопада с дорог Петербурга вывезли 2,6 тысяч кубических метров снежных масс.

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