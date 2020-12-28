Голикова: в правительстве были COVID-диссиденты

Голикова: в правительстве были COVID-диссиденты
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в российском правительстве были COVID-диссиденты. По ее словам, сейчас таких в кабмине не осталось.

Некоторые члены правительства отрицали существование коронавируса или считали проблему распространения коронавирусной инфекции преувеличенной.

Я думаю, что уже сейчас нет. Но были, — заявила она в эфире Первого канала.

По последним данным, в России зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что кампания по вакцинации против коронавируса позволит улучшить эпидемиологическую обстановку в стране уже к весне. По словам политика, хотя прогнозы должны быть осторожными, можно надеяться на положительную динамику.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-диссиденты коронавирус татьяна голикова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Героями 2020 года по версии россиян стали врачи, спасатели и создатели ...
Голикова: в правительстве были COVID-диссиденты
Смольный хочет наказать тех, кто «слил» информационную систему для ...
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в районе Агалатово полностью ...
Александр Васильев назвал Моргенштерна своим «сыном»
С 11 декабря «снежные» пункты Петербурга утилизировали 75 тысяч ...
Почти 60% россиян считают, что отечественное кино стало лучше
В ФРГ заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»