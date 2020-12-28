Голикова: в правительстве были COVID-диссиденты

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в российском правительстве были COVID-диссиденты. По ее словам, сейчас таких в кабмине не осталось.

Некоторые члены правительства отрицали существование коронавируса или считали проблему распространения коронавирусной инфекции преувеличенной.

Я думаю, что уже сейчас нет. Но были, — заявила она в эфире Первого канала.

По последним данным, в России зарегистрировано 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что кампания по вакцинации против коронавируса позволит улучшить эпидемиологическую обстановку в стране уже к весне. По словам политика, хотя прогнозы должны быть осторожными, можно надеяться на положительную динамику.