Вице-премьер Голикова спрогнозировали улучшение ситуации COVID-19 к весне

"Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова. Фото: сайт Президента России

"Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова. Фото: сайт Президента России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что кампания по вакцинации против коронавируса позволит улучшить эпидемиологическую обстановку в стране уже к весне.

По словам политика, хотя прогнозы должны быть осторожными, можно надеяться на положительную динамику, поскольку достаточное количество людей приобрели иммунитет к COVID-19, переболев, а также благодаря началу массовой вакцинации, которая длится по всей стране вот уже около двух недель. Об этом в понедельник, 28 декабря, пишет РИА Новости.

Напомним, что, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, все российские регионы получил партии вакцины «Спутник V» 14 декабря. Планируется, что прививки от коронавируса сделают 60% населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендациях по вакцинации против коронавируса для людей старше 60 лет.