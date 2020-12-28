Врачи рассказали об условиях вакцинации от COVID-19 для людей старше 60 лет

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока и вирусолога-инфекциониста Николая Малышева, перед вакцинацией от коронавируса людям старше 60 лет необходимо дождаться ремиссии всех хронических недугов.

Стоит отказаться от прививки не только в случае обострения хронических заболеваний, но и при внезапных болезнях, например, простуде или ОРВИ. При этом, как отметил Болибок, вакцина в целом безопасна для пожилых людей. Кроме того, подчеркнул аллерголог, если человек дожил до 60 лет и дольше, это уже свидетельствует о его крепком здоровье.

Коллега Болибока Малышев считает, что пожилым россиянам не нужно затягивать с прививкой. За три дня до и три дня после вакцинации вирусолог советует избегать алкоголя. Кроме того, даже после инъекции не стоит пренебрегать мерами защиты: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать массовых скоплений людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав официально разрешил прививаться «Спутником V» людям старше 60 лет.