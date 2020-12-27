Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» людей старше 60 лет

Люди старше 60 лет смогут принять участие в вакцинации от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Люди старше 60 лет смогут принять участие в вакцинации от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Экспертиза показала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» безопасна для людей старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр заявил в эфире «Россия 24», что клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у старшего поколения подтвердили безопасность и эффективность препарата.

По словам главы ведомства, Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применение. Теперь россияне старше 60 лет смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Напомним, вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В клинических исследованиях препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет. Испытания завершились несколько дней назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca.