Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» людей старше 60 лет

Минздрав разрешил прививать вакциной &#171;Спутник V&#187; людей старше 60 лет
Люди старше 60 лет смогут принять участие в вакцинации от ковида. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Экспертиза показала, что вакцина от коронавируса «Спутник V» безопасна для людей старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр заявил в эфире «Россия 24», что клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у старшего поколения подтвердили безопасность и эффективность препарата.

По словам главы ведомства, Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применение. Теперь россияне старше 60 лет смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции.

Напомним, вакцина «Спутник V» была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В клинических исследованиях препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет. Испытания завершились несколько дней назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и вакцины AstraZeneca.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина от коронавируса минздрав Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне бросились скупать пустующие особняки в Англии
Любовь Соболь выпустили из изолятора временного содержания
Минздрав разрешил прививать вакциной «Спутник V» людей старше 60 лет
Онколог рассказал о смертельно опасных косметологических процедурах
Считавшаяся погибшей россиянка «воскресла» спустя 16 лет для ...
В Красносельском районе половине потребителей вернули свет
Светящийся айсберг установили в центре Петербурга
В Кремле заявили об «огромной ошибке» Зеленского