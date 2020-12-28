Монтажника ледокола «Виктор Черномырдин» приговорили к условному сроку за сметь рабочего

Монтажника ледокола &#171;Виктор Черномырдин&#187; приговорили к условному сроку за сметь рабочего
Фото: pixabay

В Петербурге вынесли приговор старшему мастеру подрядной организации по электромонтажным работам на ледоколе «Виктор Черномырдин», которого обвинили в нарушении правил безопасности.

В августе прошлого года, согласно данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, монтажник не обеспечил должную безопасность при проведении электромонтажных работ на строящемся ледоколе, вследствие чего один из рабочих, электромонтажник 3-го разряда получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обвиняемого приговорим к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» был спущен на воду 3 ноября 2020 года. Торжественную церемонию открыл президент России Владимир Путин поднятием флага в пассажирском порту Петербурга «Морской фасад».

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