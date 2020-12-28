Российского туриста обнаружили мертвым в турецком отеле

Российского туриста нашли мертвым в Турции.

Как сообщает Hürriyet, тело 40-летнего Павла Хапаева было обнаружено в постели гостиничного номера его спутницей Оксаной Комаровой.

Два дня назад они прилетели в Анталью отдохнуть, а накануне вечером пили алкоголь. Точная причина смерти устанавливается. По предварительной информации, это может быть алкогольное опьянение или осложнения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 25 декабря, в городе Сестрорецк Курортного района Северной столицы мужчина обнаружил труп возле лодочной станции.