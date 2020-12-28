В Грозном открыли уголовное дело после нападения на полицейских

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Двое неизвестных с ножами напали на сотрудников патрульно-постовой службы в Грозном. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщает следственное управление СК по Чеченской республике, дело открыли по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Предварительно, все произошло около 14:00 на улице Мира в Грозном. Двое вооруженных ножами преступников напали на патрульных полицейских. Один правоохранитель получил смертельные ранения, второй был госпитализирован.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что нападавшие были «уничтожены» ответным огнем бойцов.

«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены», — написал Кадыров.

По его словам, преступниками были два брата из Республики Ингушетия. В 2021 году они переехали в Чечню и работали в пекарне.

Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского.

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