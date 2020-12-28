В Петербурге растет число больных COVID-19 в тяжелой форме

Петербуржцы стали чаще болеть коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Кроме того, коронавирус начал активнее распространяться среди более молодого поколения.
Об этом замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам чиновника, тяжесть заболевания коронавирусом в городе все же увеличивается.
«Если брать соразмерно легкие, средние, тяжелые, то сейчас у нас 7% легких, 69% — средней степени тяжести и 24% — это в тяжелой степени поступающие», — заявил Сарана.
Замглавы комздрава отметил, что в Петербурге начинает смещаться возраст коронавирусных больных к более молодым пациентам — тем, кому от 25 до 49 лет.
Чиновник добавил, что в настоящее время на домашнем лечении находятся 69 тыс. человек, из которых 27,5 тыс. по показаниям обеспечены бесплатными лекарствами.
Отмечается, что в городе увеличивается число амбулаторных пациентов с ковидом и снижается число больных, госпитализированных в стационары.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество умерших от COVID-19 в Петербурге выросло на 4%.