Количество умерших от COVID-19 в Петербурге выросло на 4%

Количество умерших от COVID-19 в Петербурге выросло на 4%
Нагрузка на городскую систему здравоохранения остается высокой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Согласно данным еженедельного отчета координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в Северной столице, в период с 21 по 27 декабря от коронавируса и его последствий умерли 538 человек.

Неделей ранее количество летальных случаев среди пациентов с подтвержденным COVID составляло 516 человек, соответственно, рост смертей составил 4%. Кроме того, официально зарегистрированных случаев заражения по итогам недели также стало больше — 24 932 человека против 24 020 на прошлой неделе, что на 3,8% больше.

К счастью, возрастает и число выздоравливающих горожан: за минувшие семь дней из больниц выписали 17 602 пациента. По количеству госпитализаций существенной разницы не наблюдается — 6 139 человек попали в больницу на этой неделе и 6 140 — на предыдущей. Между тем, власти подчеркивают, что нагрузка на систему здравоохранения Петербурга остается высокой.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что праздничный шоппинг жителей Северной столицы может обернуться ростом случаев заражения COVID-19.

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