Власти Петербурга заявляют о стабилизации ситуации с COVID-19, но опасаются новогоднего шопинга

Власти Петербурга заявляют о стабилизации ситуации с COVID-19, но опасаются новогоднего шопинга
Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В понедельник, 28 декабря, в Смольном опубликовали еженедельный отчет координационного совета по борьбе с COVID-19, согласно которому эпидобстановка в городе стабилизируется, однако ей угрожает новогодний шоппинг.

Как отмечается в отчете администрации, стабилизация эпидемиологического процесса, которой удалось добиться с помощью введения ограничительных мер, носит динамический характер — то есть, ситуация может ухудшиться, если вирус вновь начнет активно распространяться.

На данный момент этому с высокой вероятностью может способствовать повышенная активность горожан, которые стали чаще посещать торговые центры в связи с подготовкой к Новому году. Петербуржцам напоминают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции в местах скопления людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военно-медицинская академия Петербурга начала прием пациентов с СОVID-19.

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