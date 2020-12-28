Военно-медицинская академия в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19

Военно-медицинская академия в Петербурге начала прием пациентов с COVID-19
Военно-медицинская академия стала седьмым федеральным стационаром в Петербурге, предоставившим свои мощности для лечения пациентов с коронавирусом. Фото: Google View

В понедельник, 28 декабря, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова начала прием пациентов с коронавирусом и пневмонией.

В новом коронавирусном стационаре организованы практически 150 койкомест для размещения зараженных COVID-19 или с пневмонией, развившейся вследствие коронавирусной инфекции. В госпитале также оборудованы 10 реанимационных коек, информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Военно-медицинская академия стала седьмым федеральным стационаром в Петербурге, предоставившим свои мощности для лечения пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день помощь инфицированным COVID-19 оказывают в 23 больницах, из которых 16 городских, а еще 7 — федерального значения. В общей сложности, в городе развернуто 11 925 коек для COVID-пациентов, свободными остаются 1 041 (8,7%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «британский» штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией.

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