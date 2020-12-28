ФСИН пригрозила Навальному заменить условный срок на реальный

ФСИН пригрозила Навальному заменить условный срок на реальный
Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный. Фото: скриншот Instagram

Московское управление ФСИН подозревает условно осужденного оппозиционера Алексея Навального в уклонении от назначенного контроля, в связи с чем ему могут отменить условный приговор.

Как сообщает РИА Новости, у Навального есть две судимости с условным сроком: по пять лет лишения свободы условно по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Первое связано с растратой более 16 млн рублей, второе — с хищением свыше 30 млн рублей.

УФСИН указала на отчет в медицинском журнале The Lancet, согласно которому политика выписали из клиники «Шарите» в Берлине еще 20 сентября, а к 12 октября у него прошли все симптомы. После этого оппозиционер, согласно приговору суда, должен был явиться в московский филиал ведомства. 28 декабря Навальному, который по-прежнему находится в Германии, направили уведомление о необходимости явиться в УИИ.

Если УФСИН подтвердит факт уклонения, то в суд будет направлен запрос об отмене условного приговора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что берлинская клиника опубликовала отчет о лечении Навального.

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