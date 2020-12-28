В Коми домашний пес отдал жизнь за мальчика, на которого напал волк

В Республике Коми домашний пес спас десятилетнего хозяина от вышедшего из леса волка.

Как сообщает «Комиинформ», все произошло вечером 21 декабря в поселке Синдор. Глава местной администрации Николай Халак рассказал, что трое детей играли в прятки в частном секторе. Один из мальчиков решил спрятаться в сугробе за границами участка, оставив калитку открытой. В этот момент к нему начал подкрадываться волк.

Присутствие хищника почуял домашний терьер. Он выбежал к волку и с лаем набросился на него. Тот впился в собаку зубами и скрылся, а мальчик в этот момент побежал к дому.

На собачий визг сбежались местные жители. Зверя удалось прогнать, но собаку нашли уже мертвой.

Халак добавил, что волка больше не видели, но о произошедшем сообщили в МЧС, Минприроды и полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей поселка Васильево напугали гуляющие волки, которые «могут скушать».