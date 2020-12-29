Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме

Александр Петров сыграет Сергея Есенина в новом фильме
Александр Петров. Фото: instagram

Актер Александр Петров сыграет поэта Сергея Есенина в кинокартине «Декабрь». Об этом рассказал режиссер Клим Шипенко.

Студия Yellow, Black and White и видеосервис Start уже начали съемки триллера о последних днях жизни известного поэта. Для фильма в Москве и Петербурге были построены декорации площадью более 7 тыс. квадратных метров.

Шипенко рассказал в своем Instagram-аккаунте, что роли в фильме также достались актерам Кристине Асмус, Александру Самойленко, Сергею Гилеву и другим.

По сюжету, в СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, планировавшая побег Есенина. Он бежит из Москвы в Ленинград навстречу любимой, но сталкивается с рядом препятствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссер сравнил актера Петрова с «животным». Он считает, что артист очень талантливый и именно поэтому все хотят с ним работать.

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