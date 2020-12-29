В Петербурге выросло число больных с тяжелой формой COVID-19 – после праздников может быть хуже

В петербургских больницах стало больше пациентов, которые переносят новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Не исключено, что предновогодний шопинг, а затем и каникулы приведут к тому, что эпидемиологическая ситуация в Северной столице только ухудшится.

О росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 заявил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Он уточнил, что сегодня в городские стационары с тяжелой формой коронавируса поступают 24% пациентов – почти каждый четвертый, сообщил Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Отметим, что с легкой формой COVID-19 – только 7% госпитализированных в стационары, еще 69% пациентов – те, кто переносит болезнь средней степени тяжести.

Сарана также добавил, что возраст «коронавирусных» пациентов смещается на более молодой. В больницах все чаще оказываются пациенты в возрасте от 25 до 50 лет, которые также страдают от сопутствующих заболеваний.

Амбулаторно лечение проходят 69 тысяч человек. Бесплатные лекарства из них получили – меньше 30 тысяч. Специалисты также отмечают тенденцию и к увеличению числа пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Между тем, в Смольном опасаются, что предновогодний шопинг петербуржцев может привести к всплеску коронавируса. Горожан просят соблюдать меры безопасности: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Отметим, что специалисты Санкт-Петербургского государственного университета также начали рассматривать сценарий, при котором число заболевших коронавирусом после новогодних праздников может возрасти.

Как писала Gazeta.SPb, во время каникул в Петербурге не будут работать музеи, театры, выставки и другие организации исполнительских искусств.