В 2020 году в Петербурге модернизировали освещение более 300 детских и спортивных площадок

При строительстве и реконструкции наружного освещения в основном использовались восьмиметровые опоры со специальным механизмом, который позволяет менять светильник «с земли», не используя автовышку. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

При строительстве и реконструкции наружного освещения в основном использовались восьмиметровые опоры со специальным механизмом, который позволяет менять светильник «с земли», не используя автовышку. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По итогам текущего года, в Северной столице модернизировали уличное освещение на 302 детских и спортивных площадках в различных районах города.

Как рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, «программа [модернизации освещения уличных игровых пространств и спортивных площадок] постоянно дополняется, в нее включают адреса, как в новостройках, так и в центре города». Так, в 2020-м 17 площадок оборудовали по просьбам местных жителей, еще 3 — по поручению градоначальника.

Специалисты «Ленсовета» установили свыше 700 современных антивандальных светильников и проложили более 5 километров надежных кабельных линий. В ближайшие годы запланирована модернизация освещения еще 1,5 тысяч игровых и спортивных зон в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в течение 2020 года еще 40 пешеходных переходов получили дополнительное освещение.