В России выявили 27 тысяч заражений COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 10:40 29 декабря, в 85 регионах России зарегистрировано 27 002 новых случая заражения COVID-19 за сутки.

Из этого числа у 3 915 (14,5%) заболевание выявлено активно как у контактных лиц и проходит без клинических проявлений. Нарастающим итогом число зараженных коронавирусной инфекцией в стране выросло до 3 105 037 человек. Кроме того, за сутки COVID-19 стал причиной смерти 562 людей. С начала ведения статистики, таким образом, жертвами коронавируса в России стали 55 827 пациентов.

К счастью, выписка также идет активно, за последние сутки по выздоровлению выписали 24 874 человека. Общее число людей, победивших инфекцию, увеличилось до 2 496 183 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге выявили еще 3 757 случаев заражения коронавирусом.