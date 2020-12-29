В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 757 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь выявили у 3 757 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 29 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидером в указанном списке снова оказалась Москва, где выявили 5 641 нового инфицированного. На третьем месте расположилась Московская область — 1 547 зараженных коронавирусом за сутки. В Ленобласти — 235 новых ковид-пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат зафиксировал рекордную смертность от коронавируса в ноябре. За месяц новая болезнь была признана основной причиной смерти 19 626 человек в России.