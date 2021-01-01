Что посмотреть на праздниках: рекомендует Денис Катаев

Журналист и ведущий телеканала «Дождь», колумнист проекта Сбербанка «Новый взгляд» Денис Катаев рассказал, какие фильмы нужно обязательно увидеть, чтобы получить вакцину от хаоса и жизненных фобий во время пандемии.

«Тихое место» Режиссер: Джон Красински

«В недавнем режиссерском дебюте актера Джона Красински рассказана чудовищная история из будущего про мир, который существует в инфернальной тишине. После катастрофы Землю населяют инопланетные монстры, которые реагируют на каждый звук, потому люди вынуждены вечно молчать. Молчание — золото, иначе не скажешь. Иногда лучше не паниковать, а действовать, чтобы остаться в живых».

«Вивариум» Режиссер: Лоркан Финнеган

«Увидеть «Вивариум» сегодня стоит всем, кто хочет понять, каким может стать наш мир после коронавируса. Джесси Айзенберг и Имоджен Путс играют главные роли в фантасмагорическом сюжете в стиле Кафки, слишком напоминающем не ситуацию из фантастического фильма, а нашу изоляционную жизнь эпохи карантина. Рисуя сатиру на современный мир всеобщего потребления, автор помещает главных героев в лабиринт из бесконечных рядов идентичных домов, откуда не выбраться при всем желании. Но и в этом случае герои не сразу теряют волю, показывая удивительную отвагу и желание выбраться из безвыходной ситуации».

«Прочь» Режиссер: Джордан Пил

«Недавний комедийный ужастик на тему расизма тоже прошелся по страхам современного человека. Главное, что препарировал Джон Пил — это расизм, который до сих пор остается в Соединенных Штатах бичом и скрытой угрозой. Милый чернокожий парень попадает в зловещую семейку белых вампиров, новую ячейку своеобразного Ку-клукс-клана, которые пытаются напиться его кровью и энергией. Вырваться из этого ада, где живут под лозунгом WLM (White lives matter), и становится его миссией».

«Неоновый демон» Режиссер: Николас Виндинг Рефн

«Благородные убийцы пытаются изменить мир, борясь с преступниками Лос-Анджелеса. Неуловимые мстители выходят на тропу войны с человеческим злом только ради того, чтобы защитить невинные души. Главный герой ради этого дела сменит ориентиры: перестанет быть бессмысленным полицейским и начнет реальную войну с криминалом».

«Вход в пустоту» Режиссер: Гаспар Ноэ

«Ноэ показал нам самый эффектный способ взглянуть на мир под другим углом и переродиться. Красочное роуд-муви мятежной души убитого молодого человека становится идеальным примером реинкарнации, очищения и воскрешения. Наша душа всегда стремится к освобождению, главное — просто дать ей возможность сделать это и не испугаться».