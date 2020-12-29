Названа причина запрета на посещение «Никольских рядов» для детей и пожилых людей

Названа причина запрета на посещение «Никольских рядов» для детей и пожилых людей
В Петербурге в "Никольских рядах" открылась самая большая катальная горка. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Новогоднюю горку в «Никольских рядах» могут посетить не все граждане города. Жители старше 65, а также некоторые категории детей не допускаются в новое общественное пространство.

Как сообщает издание Peterburg2.ru со ссылкой на социальные сети, жители города практически зразу после открытия новогодней елки в «Никольских рядах» выразили недовольство. Многих из них не пускают, а сами организаторы в этом случае ссылаются на ограничительные меры, которые ввели власти города.

Таким образом, посетить горку, смотровую башню и маркет не могут жители старше 65 лет, а также дети ростом ниже 110 сантиметров. Кроме этого, на одной ватрушке может ехать только один человек. Данные меры приняты из соображений мер безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Петербурга спрогнозировал погоду на новогодние праздники.

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