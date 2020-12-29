Иномарка осталась без дверей во дворе на Институтском проспекте

Злоумышленники сняли двери с припаркованного автомобиля днем в Петербурге. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Водитель иномарки остался без дверей. Его автомобиль был припаркован во дворе дома №4 на Институтском проспекте. О пропаже владелец узнал днем во вторник, 29 декабря. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент неизвестно, как смогли это сделать злоумышленники. Скорее всего, был произведен взлом, который позволил отключить сигнализацию автомобиля.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов для установления причин произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге ночью украли все двери у иномарки на парковке. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 декабря на парковке возле дома №17 на Светлановском проспекте. Владелец «Ниссана» остался без дверей. Об происшествии он узнал только утром.