В Петербурге ночью украли все двери у иномарки на парковке

В Северной столице неизвестные похитили не автомобиль, а его составляющие. Злоумышленники вынесли все двери из иномарки, пока город спал.

Как пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел в ночь с 22 на 23 декабря на парковке возле дома №17 на Светлановском проспекте. Владелец «Ниссана» остался без дверей. Об происшествии он узнал только утром.

На данный момент неизвестно, кто мог совершить данную кражу. Также остается загадкой, почему не сработала сигнализация и как преступникам удалось сделать задуманное бесшумно. Однако автомобиль полностью остался без входных и задних дверей. Также нет двери и у багажника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове петербуржцы из-за ДТП подрались с братьями-сирийцами. Мужчины, по всей видимости, не поделили дорогу.