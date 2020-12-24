На Васильевском острове петербуржцы из-за ДТП подрались с братьями-сирийцами

В Василеостровском районе Петербурга произошла драка из-за дорожно-транспортного происшествия, в которой участвовали пять человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 декабря в 21:28 полиция получила сообщение о драке у дома №68 по улице Железноводской. Прибывшие на место инцидента полицейские разняли драку и доставили в отдел двух граждан Сирии 28 и 30 лет, а также двух петербуржцев 44 и 39 лет.

Причиной конфликта стала дорожная авария. Мужчины, по всей видимости, не поделили дорогу.

Во время драки один из жителей Петербурга получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Отмечается, что он был пьян.

На задержанных составили протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину выкинули из окна гостиницы Выборга во время драки.