Мужчину выкинули из окна гостиницы Выборга во время драки

В Выборге в гостинице «Северная Корона» произошла драка, которая обернулась падением с высоты для одного из участников.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в понедельник, 21 декабря, в гостинице на улице Сборной, 2. Ближе к полуночи в полицию позвонила администратор гостиницы. Она сообщила о драке и выпавшем с четвертого этажа мужчине.

Оказалось, что в драке участвовали четверо постояльцев: 50-летний житель Петербурга, 36-летний житель Новгородской области и двое жителей Гатчинского района Ленобласти 45 и 38 лет. Все они трудятся рабочими в одной компании.

В больницу попал петербуржец с травмами головы в состоянии средней тяжести. А вот из окна выкинули, по всей видимости, приезжего из Новгородской области — его госпитализировали с переломами черепа, шейных позвонков, ребра, левой лопатки, шоком, комой второй степени и другими травмами. Он находится в тяжелом состоянии.

Остальных участников драки доставили в дежурную часть. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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