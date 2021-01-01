Одно последствие коронавируса может сократить жизнь

Одно последствие коронавируса может сократить жизнь
Вирус в большей степени повреждает сосуды. Фото: pixabay

Перенесенный коронавирус влияет на сосудистую систему организма, сокращая продолжительность жизни пациента. Об этом заявил терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные», — заявил врач.

По словам Жемчугова, срок жизни человека зависит в том числе от состояния мелких сосудов, сосредоточенных на стенке аорты. Терапевт указал, что повреждение питающих сосудов может оказать пагубное влияние на почки, печень, сердце, мозг и нервную систему.

Однако иммунолог отметил, что течение коронавируса и его последствия в целом определяются патологиями, которые были у больного до заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о простом способе избежать заражения коронавирусом.

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