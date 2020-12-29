Летевший из Петербурга в Белгород самолет вынуждено сел в Воронеже из-за сильного тумана

Летевший из Петербурга в Белгород самолет вынуждено сел в Воронеже из-за сильного тумана
Самолёт ушёл на запасной аэродром в Воронеж. Фото: pixabay

Во вторник, 29 декабря, экипаж самолета компании «Победа», летевший из Петербурга, был вынуждено сел в аэропорту Воронежа из-за плохих погодных условий.

Из-за сильного тумана и ветра самолёт ушёл на запасной аэродром в Воронеж. После дозаправки экипаж решил вернуться в аэропорт назначения, пишет ТАСС.

В Белгород борт должен был прибыть в 17:20 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург». С просьбой помочь отыскать драгоценность к стражам порядка обратился пассажир самолета.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
воронеж погода самолет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный поручил районам организовать вакцинацию от коронавируса ...
Путин подписал закон, разрешающий полицейским доставлять пьяных в вытрезвители
Пьер Карден: долгий путь от простого подмастерья до легенды в мире моды
Летевший из Петербурга в Белгород самолет вынуждено сел в Воронеже из-за ...
Названа дата выхода сериала Мартина Скорсезе
В Ленобласти 30 декабря выпадет снег
Иммунолог рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса
Петербуржцев предупредили о гололедице в среду