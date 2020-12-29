Летевший из Петербурга в Белгород самолет вынуждено сел в Воронеже из-за сильного тумана

Во вторник, 29 декабря, экипаж самолета компании «Победа», летевший из Петербурга, был вынуждено сел в аэропорту Воронежа из-за плохих погодных условий.
Из-за сильного тумана и ветра самолёт ушёл на запасной аэродром в Воронеж. После дозаправки экипаж решил вернуться в аэропорт назначения, пишет ТАСС.
В Белгород борт должен был прибыть в 17:20 по московскому времени.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург». С просьбой помочь отыскать драгоценность к стражам порядка обратился пассажир самолета.