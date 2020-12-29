Пьер Карден: долгий путь от простого подмастерья до легенды в мире моды

Легендарного французского модельера итальянского происхождения Пьера Кардена не стало на 99-м году жизни. Gazeta.SPb вспоминает биографию мастера и рассказывает о том, каким его запомнили современники.

О смерти знаменитого кутюрье 29 декабря со ссылкой на родственников сообщило агентство «Франс-Пресс». Причина кончины и дата похорон не известны. Отмечается, что модельер умер в больнице в пригороде Парижа.

Ушедшего из жизни Пьера Кардена стилист Владислав Лисовец считает легендой мировой моды, революционером, новатором и «дизайнером из космоса». В интервью Пятому каналу он отметил: мир потерял «человека искусства с характером» и умением убеждать людей в том, что одежда не всегда должна быть простой и понятной. Дизайнер Игорь Гуляев назвал французского кутюрье «великой мощной личностью» и «большим трудягой». А по мнению историка моды Александра Васильева, мир обязан Пьеру Кардену многим: водолазками, черными колготками, сапогами, чулками, молниями, круглыми карманами, в общем, всем тем, что так любят женщины.

Пьетро Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьджо-ди-Каллальта в семье потомственных виноделов, где был шестым по счету ребенком. Он и его родные переехали во Францию в 1924-м, бежав от фашизма. Детство будущей легенды моды прошло в городе Сент-Этьен.

В середине 1930-х Пьер Карден устроился на работу к портному в городе Виши. В 1945-м уехал в Париж, где изучал архитектуру и трудился у таких известных кутюрье, как Жанна Пакен и Кристиан Диор. В 1950-м основал фирму, занимавшуюся созданием театральных костюмов. В 1953-м разработал первую коллекцию «от кутюр». А через год получил широкую известность благодаря «платьям-пузырям».

В конце 1950-х он уехал в Японию, где вел курсы трехмерного проектирования одежды, став основоположником концепции «прет-а-порте» и сделав моду демократичной. В 1960-х Пьер Карден и вовсе нарушил традиционный подход к моде, став первым модельером, продемонстрировавшим мужскую коллекцию. Спустя шесть лет показал и первую детскую.

Пьер Карден считается одним из основателей стиля «унисекс». Он запатентовал более 500 изобретений: от цветных чулков и галстуков в цветочек до узких брюк на пуговицах и длинных пиджаков без воротника. В 1980-х кутюрье выпустил несколько собственных ароматов. А в 1997-м под его брендом даже поступила в продажу лимитированная серия автомобилей Toyota Rav 4.

Пьер Карден к тому же был успешным бизнесменом, владеющим не только бутиками и магазинами, но и сетью ресторанов и отелей «Максим», а также культурным центром «Эспас Пьер Карден» на Елисейских полях.

Знаменитый модельер обладал рядом престижных французских, итальянских и международных наград. Был членом Французской академии изящных искусств. А в 2008 году получил звание почетного члена Российской академии художеств. В 2013-м его наградили орденом Дружбы, а в 2014-м вручили медаль Пушкина. И это не все, что связывало Пьера Кардена с нашей страной. Одной из его муз была балерина Майя Плесецкая. В начале 1990-х дизайнер устроил показ в Москве, куда пришло около 200 тысяч человек. Был знаком со многими отечественными представителями мира моды.

Напомним, что в начале октября стало известно о смерти основателя бренда Kenzo, японского модельера Такады Кендзо. Он скончался от коронавируса. До этого, в апреле, умер итальянский дизайнер Серджио Росси.