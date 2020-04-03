Стало известно о кончине дизайнера Серджио Росси

Итальянец умер из-за коронавируса в возрасте 84 лет.

Об этом стало известно сегодня, 3 апреля. Обо всем сообщают «Известия». Итальянский дизайнер Сеоджио Росси умер второго апреля от инфекции. Его несколько дней назад положили в больницу в городе Чезена, но в больнице знаменитости с каждым днем становилось только хуже. В результате Росси скончался в возрасте 84 лет.

Напоминаем, что свой бренд дизайнер основал почти 70 лет назад. Росси сотрудничал с известнейшими модными домами, например, с Versace и Dolce & Gabbana.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у больницы в Хельсинки появились рефрижераторы для тел пациентов, умерших от коронавируса. Ожидается, что они могут понадобиться в будущем.