У больницы в Хельсинки появились рефрижераторы для тел пациентов, умерших от коронавируса

Ожидается, что они могут понадобиться в будущем.

Речь идет о больнице Лааксо в столице Финляндии. Рядом со зданием теперь можно заметить стоящие холодильные камеры для хранения трупов. То, что они установлены именно для этих целей, подтвердила главный врач больницы. Об этом сообщает Yle.

Врач заверила, что установка была запланированной. Медики ожидают, что людей, умерших от COVID-19 будет больше, чем обычно. Правда, пока не совсем ясно, при каком количестве погибших рефрижераторы начнут использовать. Пока что, они пусты.

В больницу Малми тоже оборудуют холодильными установками. Ожидается, что их вместимость составить 45 трупов. Вместимость камер в Лааксо оценивается в 90 тел.

По состоянию на 3 апреля, в Финляндии зарегистрировано 1615 случаев заболевания коронавирусом. Не справились с болезнью и скончались 19 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время эпидемии коронавируса Финляндия собирает военнообязанных на сборы.