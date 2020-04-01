Во время эпидемии коронавируса Финляндия собирает военнообязанных на сборы

Этой весной в армии должны состояться около 10 сборов. Фото: puolustusvoimat.fi

Этой весной в армии должны состояться около 10 сборов. Фото: puolustusvoimat.fi

Оборонительные силы Финляндии намерены проводить военные учения, несмотря на пандемию коронавируса. В сборах примут участие все военнообязанные весеннего призыва.

В настоящем сезоне в армии должны состояться около 10 сборов, участие в которых примут 15-18 тыс. человек.

Как сообщает служба новостей Yle, по словам капитана Туомас Сювянен из Генштаба, армия должна сохранять боеготовность, независимо от обстоятельств. Именно поэтому учения должны состояться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге правительству разрешат расширять соцподдержку. Внесенные изменения будут действовать на время эпидемии.