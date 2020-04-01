В Петербурге правительству разрешат расширять соцподдержку во время эпидемии

Изменения будут действовать на время эпидемии. Фото: Pixabay

Изменения будут действовать на время эпидемии. Фото: Pixabay

В Петербурге депутаты поддержали законопроект, который расширит полномочия городского правительства в сфере социальной поддержки.

Обо всем стало известно в среду, 1 апреля. Соответствующий законопроект обсудили на заседании в Законодательном собрании.

Внесенные изменения будут действовать на время эпидемии. После их принятия горправительство получит право устанавливать различные меры соцподдержки, временной, единовременной и дополнительной, а также соцпомощи.

Такое право правительство получит в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для пожилых петербуржцев создан список полезных телефонов на время карантина.