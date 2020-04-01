Для пожилых петербуржцев создан список полезных телефонов на время карантина

Петербуржцев призвали делиться данными с теми, кто в них нуждается. Фото: Pixabay

Петербуржцев призвали делиться данными с теми, кто в них нуждается. Фото: Pixabay

В Северной столице создали список телефонов, которые будут полезны пожилым горожанам в период карантина. Соответствующий список размещен на официальном сайте комитета по соцполитике города.

Напомним, горожане старше 65 лет до 14 апреля должны соблюдать режим обязательной самоизоляции.

Основные телефоны горячих линий: 8-800-200-34-11 — по добровольческой помощи, (812) 241-20-57 — по вопросам получения соцуслуг, (812) 245-32-20 – круглосуточный телефон помощи пожилым людям.

В комитете отметили, что многие пенсионеры не умеют пользоваться интернетом. По этой причине горожан призвали делиться информацией с теми, кто в ней нуждается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявлено 440 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Петербург находится на третьем месте по числу новых заболевших.