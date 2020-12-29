На Соборной улице в Гатчине рухнула новогодняя ель

На Соборной улице в Гатчине рухнула праздничная ель упала на бок. По словам очевидцев, новогодняя елка упала на бок. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Елка приуныла на Соборной в Гатчине», — говорится в сообщении.

«Новый год еще не наступил, а елка в Гатчине на Соборной площади уже в салат», — шутят пользователи Сети.

Судя по опубликованным снимкам, дерево буквально переломилось и упало. По каким причинам упала елка неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главная новогодняя елка Петербурга на Дворцовой площади попала в топ-3 самых высоких в России. Первое место заняло праздничное дерево из Уфы.