«Британский» штамм коронавируса нашелся впервые в США

«Британский» штамм коронавируса обнаружен в США в штате Колорадо.

«Сегодня мы обнаружили первый случай (заражения — ред.) штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании», — сообщил губернатор штата Джаред Полис в Twitter.

Отмечается, что заболевший мужчина в последнее время никуда не ездил.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.