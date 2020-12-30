На фасадах «Лахта Центра» и «Газпром Арены» покажут световое шоу в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Петербурге покажут световое шоу на фасадах «Лахта Центра» и «Газпром Арены».

Сразу после боя курантов и гимна России фасады Лахта Центра и «Газпром Арены» – новых символов Санкт-Петербурга – засияют праздничными огнями.

Петербуржцы смогут увидеть световое шоу из окон либо посмотреть прямую трансляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу и воскресенье, 5 и 6 декабря, на Дворцовой площади в Петербурге должно было состояться масштабное световое 3D-шоу в рамках «Дней Эрмитажа».