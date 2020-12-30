Переформатирования сознания не потребуется

В начале декабря Президент России Владимир Путин провел расширенное совещание, посвященное цифровой трансформации России, которая должна осуществиться в течение 10 лет. Глава государства не случайно обратился к этой сфере: IT-индустрия сегодня выходит на первый план и затрагивает, в прямом смысле слова, каждую область жизнедеятельности современного общества. А еще развитие IT-индустрии обеспечивает стране реализацию программы импортозамещения, в том числе в самой сфере высоких технологий.

Создание отечественных программных продуктов, конкурентоспособных относительно западных аналогов – такова, по мнению генерального директора российской IT-компании «Новые коммуникационные технологии» Наталии Агафоновой, главная цель задекларированного импортозамещения в IT-сфере.

— Наталья Викторовна, как сейчас идёт процесс импортозамещения в этой сфере? И можно ли уже сегодня оценить процент пользователей, отдавших предпочтение лицензионному отечественному ПО?

— В России довольно быстрыми темпами идет импортозамещение в IT-сфере. Наш продукт «Р7-Офис» мы начинали создавать еще в тот период, когда тема импортозамещения не была популярной, когда не возникало необходимости разрабатывать и утверждать государственную стратегию в этом плане. А мы уже, при разработке нашего программного обеспечения, изучали импортные аналоги, заранее ориентируясь и готовясь к конкуренции с хорошими решениями на мировом рынке. Поэтому, когда тема импортозамещения в сфере технологий стала актуальной, мы оказались к этому готовы – наши разработки полностью легли в основу решения поставленных задач. Повышение конкурентоспособности российских предприятий через замещение закупаемых зарубежных товаров продуктами нашего производства может быть достигнуто только с помощью разработки собственных, причем, технологически независимых, программных продуктов. И, естественно, они должны быть в состоянии конкурировать с импортными аналогами.

На данный момент в примерно 25% регионов России перешло на «Р7-Офис», а в следующем году мы ожидаем, что за ними последует большинство субъектов РФ. В 45% регионов сейчас завершены пилотные проекты, и в ближайшие два года планируется массовое внедрение. Несколько отстают от органов власти корпорации, однако уже сейчас количество пользователей российского офисного По исчисляется миллионами.

«Р7-Офис» позволяет пользователям перейти на отечественный продукт при работе не только с документами, но и с почтой, видеозвонками, календарями, чатами –словом, всем тем, что является неотъемлемой частью жизни современного человека. Никто не будет отрицать важность, скажем, коммерческой или, тем более, государственной тайны, конфиденциальности внутреннего документооборота.

— Основная аудитория, с которой вы работаете – региональная власть и госсектор. Охотно ли идут в республиках и областях вам навстречу, хотят ли приобрести ваш продукт и легко ли отказываются от привычного ПО? С какими сложностями вы обычно сталкиваетесь при реализации своих планов?

— Сейчас к нашему продукту региональные власти проявляют интерес. К примеру, мы присутствуем в Татарстане, Ростовской, Белгородской областях, в Архангельской и Курской областях. У нас есть несколько активных партнёров, работающих с нашими решениями. В более чем 40 регионах мы запустили пилотные проекты, которые позволяют оценить преимущества нашего ПО. Это хороший показатель. Особенно, если учесть, что переход изначально шел не очень активно. Полноценное переключение на новое ПО – это долгий процесс, у органов власти он занимает, как правило, от полугода до двух лет.

Конечно, к новому продукту всегда сначала относятся настороженно. Но мы с регионами начали работать, налаживать контакты задолго до того, как нас включили в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Как только мы оказались в Реестре, интерес со стороны региональных властей и представителей госаппарата к нам и нашему продукту заметно вырос. При этом подавляющее большинство наших заказчиков проводят полное тестирование продукта перед тем, как утвердить его.

У наших партнеров, к слову, разработана собственная технология по установке. Она позволяет не только быстро его развернуть на необходимое количество мест – мы можем быстро обучить всех пользователей той или иной структуры работе с нашим офисом.

— Насколько открыты к переходу на новое ПО частные российские компании?

— При ведении любого бизнеса, тем более крупного, его владелец должен быть уверен, а, значит, спокоен, что важная информация или коммерческая тайна не станут достоянием гласности, не попадут к третьим лицам. А мы, передавая дистрибутивы нашего продукта заказчикам для установки его внутри своего защищенного контура, обеспечиваем тем самым соблюдение всех норм информационной безопасности. Среди наших клиентов, например, холдинг Россети, из среднего бизнеса — компания Делимобиль. Делимобиль, смог быстро и с минимальным периодом адаптации перейти на отечественное ПО, притом что ранее сотрудники использовали только зарубежные продукты. Отдельно стоит отметить, что им также удалось развернуть работу с собственном корпоративном облаке, без проблем с совсестимостью и с сохранением функционала.

— Насколько ваш продукт сложен для освоения рядовым (не айтишником) пользователем? Как быстро человек, ранее пользовавшийся зарубежными решениями, сможет начать работать на Р7-Офис в том же объеме, что и до перехода?

— Разумеется, новым пользователям требуется некоторое время на адаптацию. Это вызвано тем, что большинство из них привыкли пользоваться определенным решением с определенным дизайном и расположением кнопок. Помимо этого человек по своей природе с настороженностью относится ко всему новому. Однако в случае с Р7-Офис адаптация занимает максимально короткое время, благодаря полной совместимости со всеми популярными форматами файлов и интуитивно понятному интерфейсу..

Но мы ведь разрабатывали наш продукт, с самого начала учитывая все факторы — и чисто человеческий в том числе. Мы понимаем, что людям, много лет работающим в определенном формате, зачастую непривычно переходить на новый продукт. Поэтому наше решение максимально удобно для людей со сложившимися ожиданиями в работе. В общем, все вопросы у пользователей исчезают, как правило, при первом же знакомстве с Р7-Офис.

— Сколько сейчас в России пользователей «Р7-Офис»? — В России нашим офисом пользуется более миллиона клиентов. При этом наш продукт востребован, как я говорила выше, и в государственных структурах, и в бизнесе, и в образовательных организациях. В продвижении нашего продукта мы делаем акцент именно на региональную политику. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мы тоже присутствуем, сейчас на стадии реализации находится несколько крупных проектов.

В самом ближайшем будущем, думаю, мы сможем их представить.