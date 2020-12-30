Силуанов рассказал, во сколько обойдется бюджету РФ вакцинация населения от COVID-19

Силуанов подчеркнул, что, несмотря на масштабные затраты, делать прививки от COVID-19 платными не собираются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Силуанов подчеркнул, что, несмотря на масштабные затраты, делать прививки от COVID-19 платными не собираются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что стоимость вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции оценивается в 75-100 миллиардов рублей.

По словам Силуанова в эфире телеканала «Россия 24», в следующем году перед властями встают новые, непредвиденные задачи, которые не были учтены в бюджете — в частности, вакцинация россиян от COVID-19. Затраты на эту кампанию политик назвал «существенными», однако подчеркнул, что делать прививки платными на собираются.

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала в начале декабря, после того как соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. В первую очередь, делают прививки гражданам, находящимся в группе повышенного риска — врачам, соцработникам, учителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ФМБА разработали препарат прямого действия против COVID-19, испытания которого начнутся в самое ближайшее время.