В Петербурге осудили сотрудника «Билайна», «слившего» данные клиентов

Выборгский районный суд Северной столицы определил наказание сотруднику петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» (Билайн), которого признали виновным в разглашении личных данных клиентов.

Мужчина нарушил тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По материалам суда, преступник, работая в офисе Билайн на проспекте Художников, за деньги передал неизвестному сведения о переписке и телефонных разговоров одного из абонентов, получив доступ к базе данных с помощью своего служебного положения.

Кроме того, сотрудника Билайна признали виновным в совершении еще двух аналогичных преступлений. В итоге суд приговорил нарушителя к 180 часам обязательных работ.

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