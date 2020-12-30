В Петербурге осудили сотрудника «Билайна», «слившего» данные клиентов

В Петербурге осудили сотрудника &#171;Билайна&#187;, &#171;слившего&#187; данные клиентов
Нарушителя приговорили к 180 часам обязательных работ. Фото: pixabay

Выборгский районный суд Северной столицы определил наказание сотруднику петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» (Билайн), которого признали виновным в разглашении личных данных клиентов.

Мужчина нарушил тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По материалам суда, преступник, работая в офисе Билайн на проспекте Художников, за деньги передал неизвестному сведения о переписке и телефонных разговоров одного из абонентов, получив доступ к базе данных с помощью своего служебного положения.

Кроме того, сотрудника Билайна признали виновным в совершении еще двух аналогичных преступлений. В итоге суд приговорил нарушителя к 180 часам обязательных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине пресекли неудачную попытку кражи в магазине.

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