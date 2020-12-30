Мутко озвучил средний срок погашения ипотеки в России

Ипотечные кредиты в среднем гасят в два раза быстрее рассчитанного срока. Фото: pixabay

Ипотечные кредиты в среднем гасят в два раза быстрее рассчитанного срока. Фото: pixabay

Руководитель финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что погашение кредита на недвижимость занимает у россиян около 7-9 лет.

По словам Мутко, это средний срок погашения для ипотечных займов, выданных на 20 лет. Генеральный директор «Дом.РФ» также уточнил, что на сегодняшний день рыночная ставка по ипотеке составляет примерно 8% годовых. Кроме того, Мутко добавил, что к концу 2020 года планируется выдать 1,7 млн ипотеках на общую сумму в 4 трлн рублей, что является абсолютно рекордным показателем, пишет ТАСС в среду, 30 декабря.

На впечатляющие объемы ипотечного кредитования повлияла программа льготной ипотеки под 6,5%, а также выплаты многодетным семьям на погашение жилищных кредитов, считает Мутко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России резко снизился объем выдачи пластиковых кредитных карт.