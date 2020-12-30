На ремонт дорог Петербургу выделят 4,7 млрд рублей в 2021 году

Северная столица получит 4,7 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в следующем году из федерального бюджета. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление об одобрении соглашений.

Соглашение заключено между Росавтодор и правительством Петербурга. По нему для ремонта дорог с 2021 по 2023 годы привлекут 12,7 млрд рублей. Работы будут осуществляться в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает телеканал «Санкт-Петербург со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Данные деньги будут направлены на поддержание значимых трасс в нормативном состоянии. Так реконструкцию получит Приморское шоссе, которое подключено к деловому кварталу «Лахта Центр». Планируется обеспечить строительство съездов к данной трассе, а также к Приморскому проспекту и улице Савушкина.

Кроме этого, будет выполнена реставрация Петрозаводского шоссе, трассы М-11 «Нарва» и строительство Южной Широтной магистрали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном одобрили соглашение о софинансировании строительства развязки ЗСД и Широтной магистрали.