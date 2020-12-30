Губернатор Петербурга Беглов назвал главные слова 2020 года

"Это просто поражает, как город может сплотиться, когда тяжело", - заявил Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

"Это просто поражает, как город может сплотиться, когда тяжело", - заявил Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

По мнению главы Северной столицы Александра Беглова, главными словами уходящего года стали «терпение» и «единение».

Как объяснил губернатор, в 2020 году пришлось научиться терпеть всем, а прежде всего — врачам, потому что их героический труд, как никакой другой в условиях пандемии COVID-19 требует терпения. Также, считает глава Петербурга, пришлось нелегко учителям, которым неожиданно пришлось переходить на дистанционное обучение.

Терпение, как заявил Беглов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», помогло пережить тяжелое время пандемии и другим жителям города на Неве. Сложившаяся ситуация, с другой стороны, сплотила и объединила петербуржцев, отметил градоначальник. «Когда надо, мы стиснем зубы и решим поставленные задачи», — заключил губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, как заявил Беглов, уже ведутся подготовительные работы к началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом.