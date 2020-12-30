СКА объявил состав на матч с «Йокеритом»

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с «Йокеритом». Об этом сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

В первую пятерку вошли: Ткачев, Кемппайнен, Кетов, Фантенберг, Бенгтссон.

Во второй сыграют: Кузьменко, Морозов, Бурдасов, Токранов, Антипин.

В составе третьей пятерки — Чибриков, Цицюра, Галимов, Хафизуллин, Ожиганов.

В последней — Стремвалль, Вей, Старков, Белов,Тимкин.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Самонов. Николаев в запасе.

СКА проведет заключительный матч в КХЛ в текущем году против «Йокерита». Матч станет также завершающим и для финской команды. Игра состоится в Хельсинки в 19:30 по московскому времени.

СКА занимает второе место с 58 очками в Западной конференции, «Йокерит» находится на восьмой строчке, имея в своем активе 43 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.